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Korkunç olay! 6 çocuk annesi kadın banyoda boğazını keserek intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 14:51 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Kadriye Alemdar (51), evinin banyosunda boğazını keserek intihar etti.

Korkunç olay! 6 çocuk annesi kadın banyoda boğazını keserek intihar etti

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Caner Sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Evli ve 6 çocuk annesi Kadriye Alemdar, girdiği bunalım sonucu evinin banyosunda bıçakla boğazını keserek, intihar etti.

Alemdar'ın cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturma sürüyor.

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banyo Tekirdağ intihar

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