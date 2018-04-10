Kan donduran olay! 75 yaşındaki adam eşini ekmek bıçağıyla öldürdü!

Olay, geçen yıl Eylül ayında Sümer Mahallesi Şehit Hüseyin Karakaya Sokak'ta, Bilgi çiftinin yaşadığı evde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun zamandır mal paylaşımı kavgası olan Mehmet Bilgi ile üçüncü evliliği olan eşi Hüsniye Bilgi yine aynı konu nedeniyle tartışmaya başladı. Önceki evliliklerinden 3er çocukları olan çiftin tartışmaları bir süre sonra kavgaya dönüşürken Mehmet Bilgi, Hüsniye Bilgi'yi vücudunun 6 yerine ekmek bıçağını saplayarak öldürdü. Olayın ardından Mehmet Bilgi tutuklandı.

'MAL PAYLAŞIMI ANLAŞMAZLIĞINA DÜŞTÜK'



Sanık Mehmet Bilgi'nin Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Mehmet Bilgi savunmasında, eşiyle güzel bir evliliklerinin olduğunu, ancak daha sonra mal paylaşımı konusunda anlaşmazlığa düştüklerini ifade ederek, "Evlendikten sonra bana şunu ver, bunu ver demeye başladılar. Ben evlenirken dibini görmediğim suya giremeyeceğimi söyleyerek maddi vaatte bulunmamıştım. 3+1 daire ve para istediler. Oğlu ve kızı, eşimi doldurmaya başladılar. Eşim bir süre sonra beni maddi talepleriyle bunaltmaya başladı. 2016 yılında Borazanlar Mahallesi'nde bulunan 50 metrekare arsayı ve Ömerler Köyü'nde 500 metrekare araziyi ölünceye kadar bakmak akdiyle devrettim. Fakat hisseleri akit nedeniyle nakde çevirme imkânları bulunmadığını anladılar. Eşimin bundan sonra maddi talepleri artık dayanılmaz noktaya gelmişti. Bunun için savcılığa başvuruda bulundum ama savcılık bu konuda bir avukatla görüşmemin doğru olacağını söyledi. Eşimin benden istediği parayı temin etmek için bankaya gittim ama yaşım nedeniyle kredi vermediler" dedi.