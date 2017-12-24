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Korkunç olay! Kayıp kadının cesedini kedi ve köpekler yemiş

YAŞAM HABERLERİ | 24.12.2017 11:31 | Son Güncelleme 2 saat önce

Adana'da otoyolda aldığı kadınla birlikte olduktan sonra 700 lirasını çaldığını ileri sürerek bıçakla öldürüp, 900 kilometre yolculuk yapıp Gebze'de sazlık alana atan zanlının katil olduğu 6 ay sonra ortaya çıkınca, polis kadından geriye birkaç parça kemik ve sadece saçlarını bulabildi.

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedini kedi ve köpekler yemiş

Olay, 4 Temmuz günü Tarsus-Gaziantep Otoyolu Çukurova ilçesine bağıl Şambayadı Mahallesi Tır Denetleme Konaklama Tesislerinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda para karşılığı sürücülerle ilişkiye giren 2 çocuk annesi Neslihan A. (36), daha önceden tanıdığı Doğan Yıldırım’la (42) tır içinde birlikte oldu. Yıldırım, 700 lirasını çaldığını ileri sürdüğü kadın ile tırda tartışmaya başlayınca, genç kadın tır sürücüsüne saldırdı. Bunun üzerine Doğan Yıldırım, ekmek bıçağıyla kadını öldürdü. Zanlı daha sonra cesedi çıplak halde tırın yatak kısmına yatırdı. Bir süre sonra da tırın içindeki kanları temizledi. Cesetle birlikte 900 kilometre yol kat ederek Kocaeli’nin Gebze ilçesine gelen tır şoförü, genç kadının cesedini sazlık alana attı.

Genç kadın evine dönmeyince kocası İlker A. (38) polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtları inceleyerek Neslihan A.’nın 41 YR 192 plakalı tıra bindiğini tespit etti. Polis, bir taraftan tır şoförü Doğan Yıldırım’ı kaçmaması için teknik ve fiziki takip altına alırken, diğer taraftan da şoförün çalıştığı şirketle irtibata geçti. Polis bir süre sonra zanlıyı yakaladı. Zanlı polise ifadesinde kadın ile iki kez cinsel ilişkiye girdiğini daha sonra 700 lirasını çaldığı için bıçakla öldürdüğünü, 900 kilometre giderek Gebze'de çalıştığı iş yerine yakın sazlık bir alana attığını söyledi.

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KADININ CESEDİNİ KEDİ VE KÖPEKLER YEMİŞ

Polis bu ifade üzerine zanlıyı da alarak Adana'dan Gebze ilçesine gitti. Zanlı burada kadını öldürdükten sonra attığı sazlık alanı gösterdi. Polis zanlının gösterdiği yerde arama yaptı. Zanlı polise kadını gömmediğini gelişigüzel sazlık alana attığını söyledi. Polis sazlık alanda yaptığı aramada birkaç parça kemik ve kadının saçını buldu. Polis zanlı kadını gömmediği için açık alanda olduğundan kedi, köpek ve kemirgen hayvanların kadının cesedini yediğini, geriye birkaç parça kemik kaldığını belirledi. Polis bu kemiklerden alınan DNA örnekleriyle kadının çocuklarından alınan DNA örneklerini eşleştirerek kadının kimliğini kesinleştirdi. Zanlı ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Kadının ailesi ise bir tutam saç ve birkaç parça kemiği toprağa verebildi.

(İHA)

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Gebze adana tırda ceset

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