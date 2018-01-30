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Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 09:59 | Son Güncelleme

Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) sosyal medyada paylaştığı bu video anında büyük bir infial uyandırdı. Yaşlı bir adamın boş bir arazide köpeğe tecavüz ederken yakalandığı görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Köpeğe tecavüz ettiği esnada çevrede oturanlar tarafından fark edilen ve suç üstü yapılan yaşlı adam, "Yaptım bir cahillik, polise ihbar etmeyin" diyerek kendisini savundu.

Görüntüleri çeken genç adam sinirlerine hakim olamadı, adama yumruk attı.

(Söz konusu videoyu sapkınlık ve hayvana şiddet içerdiği için yayımlamıyoruz)

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ZOOFİLİ (ZOOSEKSÜELİTE) NEDİR?

Zoofili ya da zooseksüelite, hayvanlarla cinsel ilişki bağımlılığı olarak adlandırabileceğimiz durum vicdani ve ahlaki boyutunun yanında ciddi bir seksüel psikopatidir. Zoosadizm denen bir başka psikopati hali de havyanlarla cinsel münasebet bağımlılığına ek olarak, hayvan vücuduna uygulanan acı verici faaliyetlerden zevk duyma durumudur.

KORKUNÇ RAKAMLAR

Dünya çapında ele alındığında hayatında en az bir kez hayvan ile cinsel münasebette bulunanların topluma oranı, erkeklerde %8 kadınlarda ise %3.6’dır. Dahası, bu oran kırsal bölgede yaşayanlarda % 40-50 oranına kadar yükselebilmektedir. (ref. Kinsey raporları).

Hayvanla cinsel ilişkiye girmek, edilgen durumda cinsel ilişkiye zorlanan hayvan için vahşice ve insanlık dışı sonuçlar doğururken, zoonoz’un (yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) insanlar arasına geçişini de kolaylaştırır.

Zoofili, eylemi yapan kişi açısından psikolojik anlamda incelenirken; tecavüzün mağduru konumundaki hayvan açısından davranışbilimsel, psikolojik ve–maalesef- cerrahi alanlarda olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Ve acı olan da kişileri bu eyleme sevk eden ruh durumu bir yana bırakıldığında, hayvanlarla cinsel ilişki, tür gözetmeksizin yayılmaya devam etmektedir.

TECAVÜZ VE KURBANLARI

Tecavüz kurbanı hayvanların akıbetleri, insanlarınkilerle paralellik göstermektedir.Tecavüz küçük bir kız çocuğu ile bir sokak köpeği için benzer şeyleri ifade eder. Bunlar fiziksel ve zihinsel acı, utanç ve izolasyondur.Tecavüze uğrayan bir köpek cerrahi anlamda hasara uğrayacak, zorla cinsel ilişkinin getirdiği acıyı hem nesnel olarak hem de psikolojik olarak bünyesinde taşıyacaktır.

Ciddi tecavüz olaylarında organ deformiteleri ve masif kanamalar hayvanın yaşamını tehdit edebilmektedir.Veteriner hekimler organik hasarı giderebilseler de, zihinsel travmanın izlerini silmek pek de kolay olmayacaktır.Tecavüz mağduru hayvanlar – tıpkı insanlarda olduğu gibi- post-travmatik sendromlara adaydırlar.Bunlar depresyon geliştirme, kaygı, yaygın anksiyete hali ve izolasyonu içerir.

Hayvan, travma sonrası stress bozukluğunu, içine kapanma ve kendini soyutlama olarak gösterebilirken,tam tersi, artmış agresyon ve nedensiz saldırgan davranışlar hayvanın ve çevresindekilerin yaşamlarını tehdit eden boyutlara varabilir.

Anlaşılabileceği gibi, hayvanlarla kurulan cinsel ilişki psikolojik, sosyolojik, hukuki ve tıbbi boyutlarda ele alınabilmektedir ve hangi perspektiftenbakılırsa bakılsın yadsınamaz bir bozukluğun dışavurumu.

Peki ama, insanoğlunu bu hastalığa iten nedenler nedir?Neden, bir insan gidip bir hayvana cinsel tacizde bulunur?

Bunun cevabını UZMANLAR ŞU ŞEKİLDE AÇIKLAMAKTA: “Heteroseksüel ilişki kurmak yerine, kişi zoofiliyi tercih ediyorsa, kişinin özgüven duygusunun yetersizliğinden söz edilebilir. Heteroseksüel ilişkiye ve karşı cinse karşı duyulan korku, kişinin kendine olan güvensizliğiyle ilişkilendirilebilmektedir. Bu güvensizlik duygusuyla kişidiğer bir bireyle bulunacağı her türlü paylaşımdan uzak durma eğiliminde olacaktır. Cinsel paylaşımda bunlardan biridir. Bu nedenle çocuğa olumlu bir cinsel eğitim verirken, özgüven duygusunun da aşılanması gereklidir. Özgüveni belirleyen en önemli etkenlerden biri anne ve babanın çocuğuna gösterdiği sevgidir. Sevildiğine inanan ve güvenen bir çocuğun özgüven duygusu beslenir. Bu nedenle özellikle anne babalar tarafından çocuğa, sevgi açık ve belirgin bir şekilde gösterilmelidir.”

Yani, çocuklarımızın ilgisiz büyüdüğü, düzgün iletişim kurulmadığı evlerde dışlandığı her durum, potansiyel bir zoofili vakasını tetikliyor. Ve şunu da vurgulamakta yarar var ki: “Sevgisiz büyüyen her birey, birgün bir suçlu olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü hayvana tecavüz ederek hayata başlayan, insana da tecavüz edecek ruh haline sahiptir”

İstanbul Barosu, Türkiye’de ilk kez Adli Tıp Profesörü Sevil Atasoy’un başkanı olduğu Suç Önleme ve Denetleme Stratejileri Merkezi işbirliğiyle, cezaevlerinde cinayet, tecavüz gibi şiddet suçlarından hüküm giyenlerin suç profilini ortaya çıkaracak bir anket çalışmasında dünya çağında seri katillerin “sözde kariyerlerine” kedi ve köpeklere zarar vererek başladıkları tespit edilmiş.

Mesela, Albert De Salvo (Boston Canavarı) 1 yılda 13 kadın öldürdü. Portakal sandıklarında kedileri ve köpekleri kapana kıstırıp sonra oklar attığı biliniyor;

20 yaşındaki Jason Massey, 13 yaşında 1 kızı ve 14 yaşındaki üvey erkek kardeşini öldürdü. Cinayetlerine kedi ve köpek öldürerek başladı;

Kip Kinkel (15), ailesini ve 24 öğrenciyi öldürdü.Kedi başı kesmek, canlı sincapları küçük küçük parçalara bölmek gibi eylemleri vardı.

“Batılı kaynaklar, şiddet suçu işlemiş olanların çocukluklarında, hayvana yönelik şiddetin faili ya da tanığı olduğunu göstermektedir” diyen Atasoy ve ekliyor, “Bu durum fark edilip önlendiğinde ve çocuğa hayvan sevgisi öğretildiğinde, ileri yaşta suç işlemediği kanıtlanmıştır.”

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Anahtar Kelimeler:
Video Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
tayyubin dindar neslinin gelecekteki halleri bu olsa gerek
@xqqxqqx tayyip ile bu durumun ne alakası var şimdi ??? not: akp li değilim .
@xqqxqqx tayyibin bu olayla ne alakası var şmdi ??? not. akp li değilim .
@xqqxqqx sen olacaksın bu gidişle...
@xqqxqqx tayyip senide sevecek 4 ayaklı vatandaş
adam yanlış belliki seni görseydi emin ol köpeğe dokunmazdı :)
terbiyesiz. insan olsan böyle bir habere yorum yapmazdın. adam hasta ruhlu diye yaz gitsin. ama bu ülkede senin gibi sığırlar oldukça işimiz zor.
Ozaman şöyle derler İsmet paşanın cumhuriyetçi reejiminin ihtiyar delikanlıları diye. Böyle yorumlara bakıyorum da çok atıl durumda insancıklar var
Hayatımda çok ülke gezdim,çok insan tanıdım ama bizim insanımız kadar saf,temiz ve iyi kalpli ve buna karşılık da sömürülen,gerizekalı,yöreselci,sadece konuşan,armut piş ağzıma düşçü,partici ve çift kişilikli...pozitif ve negatif yönler saymakla bitmez ama bu yoruma en güzel cevap:Moron musun da hemen oraya-ona bağladın?!ile suçlu sapık için de:Vicdansız it!tabiri yerinde olacaktır!Bu denge ile dengesizliği nasıl sağlıyoruz derseniz,bende yoldayım hala,hergün yeni birşeyler öğreniyorum(z)ama Adam gibi,insan gibi kalmanın, insanın bir onuru olduğunu biliyorum!Masum değilim(z) ama şerefsiz olama
Allahım ne hallere düştük tövbe tövbe
ne güzel, herkese böyle bir anne lazım kesinlikle. arıza bayan egolarından krtulalım artık.
@asik28 git köpek memesi em süt annen olur işte. iki ayaklı köpekler de böyle sapık emellerine harcarlar hemde..
@asik28 sığır... dikkate alma daha fazlasını al
ne şimdi bu. yaşlı başlı bir dede görüyorum sanki. edep yoksunu mahluk ne yapmaya çalışıyorsun. son nefesinde geberip gitmeyi mi planlıyorsun. ne cahilliği. cahillik uçkurunda mı yoksa edebinde mi.
yorum yanlış oldu,dikkate almayın
Genelevler kapanınca bu tür olaylar kaçınılmaz.
CAĞDAŞ YAŞADIĞINI İDDA EDEN KADINLARIN ÇOĞU EVİNDE ERKEK KÖPEK BESLİYOR ...
binali yıldırım detilmi o yüzünü gösterin bi
Bu haber yalanlandı halen mesnetsiz iddiayı yayınlıyorsunuz. Adam köpeğe yiyecek verdiğini videoyu çeken çocuğun da bunu itiraf ettiğini aylar önce okumadınız mı?
Bu görüntüleri izlememişsin anlaşılan. Adamın altı çıplak köpeğin boynuna kemer bağlamış ve sırt üstü çevirmiş yakalandığında hemen altını giyiyor. Başka görüntüyle karıştırıyor olmalısın.
Biri size tecavüz etse hep Tayyip de bileceksiniz yahu hiç mi utanmıyorsunuz bunu yapan sen ben yapıyoruz Tayyip bin suçu ne Senin kanın bozuksa ne yapalım
TAYYİP İN DİNDAR NESLİ İLE BUNUN NE ALAKASI VAR... MALLLL!!!! MENFİ, İĞRENÇ BİR OLAY...SEN ÇOK MU DÜRÜST İNSANSIN!
bunuda akp tayibe yüklediniz helal olsun
Amca senin yasındakiler hacca gidiyor umreye gidiyor tövbe cekiyor sen napıosun
idam bu yüzden gelmiyor, ülkede erkek kalmayacak.
Ruhunu şeytana satmışın Ahiretindende olacan puh sana !!
Yaşından sakalından utan. Bu yaşa kadar bomboş yaşamışsın yazık. Senin gibiler yüzünden yaşlılara da hürmet kalmıyor.
ORDANDA KESİN CAMİYE GİTMİŞ NAMAZA DURMUŞTUR LAĞIM FARESİ PİSLİK BÖYLELERİ ÜLKE BUNUN GİBİ OMURGASIZLARDAN GEÇİLMEZ OLDU
ya ne acayıp ınsanlarsınız.. tayıbı günahım kadar sevmem tayıple alakası ne bu kadar sıg kafalı olmayın ... dindar fılan demıs bıde .. tovbe ınsanı ozellıle dındar ınsaları boyle kıskırtmaya mı calısıyorsunuz.. Adam dını bılse ne bunu yapar nede senın gıbı genel evler kapatılmasa fılan der.. bıraz edeplı olun bıraz akıllı olun... sen buna dındar kesım dıyerek benım gozumde o kopege onu yapandan bı farkın kalmadı.
Hükümet destekli diyanet 7 yaşındaki çocuğa nikah düşer diyor, Kolay gelsin hacı dede,
Sözde haberde en ufak bir haber niteliği yok.Nerde olmuş ne zaman olmuş belli değil.Böyle bir olay olduğunu farz edelim .Bunu bu şekilde haber yapanın vasısfsız biri olduğu alanen belli.
bu adamın karısı yok mu sormak lazım biraz da aile sorunu galiba
intsagramda kişi hakkında bir hekim olarak yorum yaptım. Yorumum şuydu : Bu adam yaş itibarı ile çok yaşlı Muhtemelen demansif bir süreç yaşıyor ve davranış değişikliği OLABİLİR nöropsikiyatrik değerlendirilmesi lazım. '' Gelen cevaplara şaşırdım kaldım ne doktorluğum kaldı ne deliliğim. Sen delimisin alzheimerlı adam böyle yaparmı, Sen manyakmısınlar, kafayı yemişsinler, Uçkurunu düşünebiliyor amalar, Ne doktormuşsun bir video ile tanı koymalar. Arkadaşlar şunu anladım Türk halkı herşeyi biliyor hepsi psikiyatri uzmanı hepsi nörolog. Bende hayvan hayvan hakları savunucusum bu arada.
insanları böyle sapıkça habelerle psikolojilerini bozdunuz böyle saçma sapan bir haber sitesi yoktur..... gereksiz
derhal yakarak moriği öldürivirin.
Bu sapık üzerinden dine saldıran çomarlar..öyle politize olmuşsunuzki sanki din Tayyibin tekelindeymiş gibi aslında ona değil dine saldırıyorsunuz aşağılıklar.bu sapık bu haltı yedi diye insanlar dininimi terkedecek?
akıl gitmiş muhtemelen
Kaçımız biliyor acaba ? müslüman demek Teslim olan demek. Bu adam camiye gidiyor gitmiyor o ayrı konu Ama teslim olduğu şey aşikardır. Lütfen Allaha ve Allahın emirlerine teslim olana Müslüman diyelim, Şeytana oyuncak olanlara değil. Namazı ibadeti bu işin dışında tutun, Çünkü namaz ve diğer ibadetler Müslüman olmayı başarmış kişiler içindir, Yani Teslim olmuş kişiler içindir. Allaha ve buyruklarına teslim olmadan kılınan namazda oruçta vs Sadece bir ayağı pislikte olanların kötülüklerini yaptıktan sonra kullandıkları dengesiz bir kefaret kapısı oluyor.
OHAAAA YUHHHHH
psikolojik sıkıntıları var herhalde bunu siyasete baglayan okuyucuda kendini bir psikiyatriye göstermeli
Bunu yapan bir amerikalı olsa vay hasta tedavi edilmesi lazım vb. Bence iğrenç bir olay ve ciddi beyinsel sorunları olmayan böyle birşeyden zevk alamaz. Aynı şeyi eşcinsel için söyleyin linç ederler. Bence farkı yok.
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