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Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 22:36 | Son Güncelleme

Ordu'nun Ünye ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuk, tüfekle kazara ablasını vurarak ölümüne neden oldu.

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Olay, İnkur Mahallesi Fezviçakmak mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki S.K. evlerinde babasının tüfeğinin yerini değiştirmeye çalıştığı sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu 12 yaşındaki ablası E.K.'yi başından vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine annesi kızını yerde kanlar içerisinde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Allah ailesine sabir versin
Allah askina su bireysel silahlanma - avcilik - silah hobisi olaylarini birakin ! YETER NE CANLAR GİTTİ !
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