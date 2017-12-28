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Korkunç olay! Sporcusuna tecavüz eden antrenör tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 13:57 | Son Güncelleme 37 dakika önce

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 15 yaşındaki sporcusuna tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan uluslararası sertifikaya sahip antrenör tutuklandı.

Korkunç olay! Sporcusuna tecavüz eden antrenör tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, uluslararası boks antrenörlüğü sertifikasına sahip Adnan D. (45) ile Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde lise öğrencisi olan boksör M.K. (15) ve diğer sporcular, kulüpler arası boks hazırlık karşılaşmalarına katılmak için Mersin'e gitti gitti. İddiaya göre antrenör, burada M.K.’ya tecavüz etti. 15 yaşındaki M.K. Mersin’den Adıyaman’a döndüğünde durumu ailesine anlattı. Aile polise giderek antrenör hakkında şikayette bulundu.

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Polis, savcılığın talimatıyla antrenör Adnan D.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Adnan D. daha sonra Gölbaşı Adliyesine sevk edildi. Adli makamlar şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman sporcu antrenör Gölbaşı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu ne ya böyle sapıklık 16 yılda virüs gibi yayıldı her kurum kuruluşa örnek ensar süleymancılar okullar hastaneler sporcular ve ölen kişilere bir eşscinseller temiz kaldı
Ülkede ne çok tecavüz vakası çıkıyor arkadaş. Kuran kursunda tecavüz süleymancılar cemaatinde çocuklara tecavüz engelli hastaya tecavüz sporcuya tecavüz. Okulda adam gibi cinsel eğitim vermezsen baskılarsan aha böyle olur.
adıyaman akpnin kalelerinden yani müdahaleye hiç gerek yok ayrıca menzilde orada yani herşey yeniaktürkiye ye uygun
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