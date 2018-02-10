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Korkunç ölüm! Vahşi hayvanlar saldırdı...

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 19:19 | Son Güncelleme

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki bir şirkete ait çöp depolama alanında hayvan ısırması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ali Aykutlu (56) hayatını kaybetti.

Korkunç ölüm! Vahşi hayvanlar saldırdı...

Kaman'ın Savcılı köyü yakınlarında özel bir şantiyenin çöp depolama alanında yerde hareketsiz şekilde yatan Aykutlu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunun bir çok yerinde hayvan ısırığı tespit edilen Aykutlu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Aykutlu, yaşamını yitirdi. Hastane morguna kaldırılan Ali Aykutlu'nun otopsinin ardından defnedileceği öğrenildi.

Soda şişesi toplamak için gittiği çöp depolama alanında hayvan saldırısına maruz kalmış olabileceği belirtilen Aykutlu, ağır yaralanarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir ölüm hayvan saldırısı

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