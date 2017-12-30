Korkunç sırrı kayıtlar çözecek

Maden Teknik Arama Enstitüsü’nde (MTA) yönetici asistanı olan Nurgül Eren, 5 Ekim’de İzmir, Karşıyaka Mustafa Kemal Paşa Spor Salonu önünde yolun karşısına geçmeye çalışırken T.H. yönetimindeki otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Kazadan sonra sürücü T.H. gözaltına alındı. 2 çocuk annesi Eren 8 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Kazanın ardından tutuklanan sürücü ilk ifadesinde kırmızı ışıkta geçtiğini söyledi ancak daha sonra “Geçmedim” diyerek ifade değiştirdi.

112 KAYITLARI İSTENDİ

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre; Karşıyaka 3. Asliye Mahkemesi’nde önceki gün sürücü T.H.’nin yargılanmasına devam edildi. Mahkemede ifade veren tanıklardan V.Ç., “Benden önce olay yerinde yaralıya müdahale eden bir kişi vardı. Kendisi sürücüye ‘Allah belanı versin, bu kadar hızlı gitmek zorunda mıydın?’ diye tepki gösterdi, hatta 112’yi de kendisi aradı” dedi.

Bu ifade üzerine İhsan Eren ve avukatı, kayıtlardan telefon numarasının belirlenmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, saat 07.30’da 112’yi arayan kişinin telefonunun belirlenip, ses kaydı ile birlikte gönderilmesine karar verdi. Hızlı olmadığını ve kırmızı ışıkta geçmediğini tekrarlayan T.H. tahliyesini istedi. Mahkeme T.H.’nin tutukluluğunun devamına hükmetti.