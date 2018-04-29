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Korkunç son! Kötü haber geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.04.2018 19:32 | Son Güncelleme

Manisa'da uçuş yaptıktan sonra kaybolan 62 yaşındaki yamaç paraşütçüsü Tuncat Öğüt'ün cesedi bulundu.

Korkunç son! Kötü haber geldi

İzmir'den dün Manisa'ya uçmak için gelen yamaç paraşütçüsü Öğüt, öğlen saatlerinde arkadaşlarıyla Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde buluştu.

Saat 15.00 sıralarında Çınaroba Mahallesi'ndeki bin 120 rakımlı dağdan Salihli'ye inmek üzere atlayış yapan Öğüt’ten bir daha haber alınamadı.

AFAD VE AKUT SEFERBER OLDU

Arkadaşlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

parasüt

Öğüt'ün cenazesine bugün ulaşıldı.

Öğüt'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Kayıp Tuncat Öğüt

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