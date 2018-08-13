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Korkup aniden duran atın binicisi kuyuya düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 13:58 | Son Güncelleme

MUĞLA'daki bir çiftlikte çalışan at eğiticisi Kazakistan uyruklu 33 yaşındaki Cung Ali İbrahimov, tarlada gezindiği atın yolda fark edip aniden durduğu kuyunun içine düşerek yaralandı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) MUĞLA'daki bir çiftlikte çalışan at eğiticisi Kazakistan uyruklu 33 yaşındaki Cung Ali İbrahimov, tarlada gezindiği atın yolda fark edip aniden durduğu kuyunun içine düşerek yaralandı. Olay, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde, Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kazakistan uyruklu Cung Ali İbrahimov, eğittiği atla bir tarlada gezinmeye başladı. Bu sırada at, önüne çıkan kuyuyu fark edip, aniden durdu. Dengesini kaybeden İbrahimov, kurumuş olan yaklaşık 10 metrelik kuyuya düştü. İbrahimov'un düştüğünü gören çevredeki vatandaşın ihbarıyla olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmayla kuyudan sedyeye bağlanıp çıkartılan İbrahimov, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İbrahimov'un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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