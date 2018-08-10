Koruma altındaki saka kuşu satışına 11 bin lira ceza

Mesut MADAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, koruma altındaki tür olan saka kuşlarını satmak isteyen 1 kişiye, 11 bin 232 liralık idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, koruma altındaki tür olan saka kuşunun Antalya'da satışının yapıldığı bilgisi üzerine Antalya Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı. Çalışma sonucu 16 saka kuşunu satmak isteyen 1 kişi, suçüstü yakalandı. Saka kuşlarını satmak isteyen kişiye 11 bin 232 liralık idari para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"DKMP Antalya Şube Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarı değerlendiren koruma ekipleri denetime gittikleri söz konusu bölgede koruma altında olan saka kuşlarının satışını yapan kişiyi yakalamıştır. Koruma altındaki 16 saka kuşunun ticaretini yapan kişiye idari yaptırım kararı ve tazminat uygulaması sonucu 11 bin 232 TL ceza uygulanmıştır. El konulan saka kuşları doğal yaşam alanlarına bırakılmıştır."

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