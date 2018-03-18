Koruma kararının bitmesinin ardından dehşet saçtı

Gazetevatan'dan Elif Altın'ın haberine göre; İstanbul Samandıra’da Z.Y. (39) ile Cengiz Ç. 11 Eylül 2012 tarihinde evlendi. Ancak 4 ay sonra Cengiz Ç. işlediği hırsızlık suçu yüzünden hüküm giydi ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cengiz Ç. 2013 yılı Ocak ayında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak Z.Y.’nin eşinin işlediği bu suçtan haberi yoktu. Bir süre sonra Z.Y., Cengiz Ç.’den boşanmak için mahkemeye başvurdu.
Cengiz Ç. cezaevinden eşini arayarak boşanmaması yönünde tehditler savurdu. Tahliye edilince de eşinin peşine düştü. Z.Y. eşinin cezaevinden çıktığını öğrenince işini ve yaşadığı evi terk ederek 2 yıl boyunca farklı yerlerde gizlendi. Mahkemeden de koruma talep etti. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi 12 Eylül 2017 tarihinde Cengiz Ç.’nin 6 ay süreyle Z.Y.’nin bulunduğu konuta, okula, işyerine ve kendisine 100 metreye kadar yaklaşmamasına hükmetti.
3 GÜN SONRA SALDIRI
Mahkemenin verdiği 6 aylık koruma kararı da 12 Mart 2018 tarihinde bitti. Cengiz Ç. koruma kararı bittikten sadece 3 gün sonra 15 Mart’ta Z.Y.’nin karşısına çıktı. O gün şehir dışından gelen Z.Y. servis aracına binmeye çalışırken Cengiz Ç.’nin saldırısına uğradı. Cengiz Ç. bıçakla genç kadının şah damarını kesmeye çalıştı. Ancak Z.Y.’nin karşı koyması üzerine bu defa da yüzünü bıçakladı.
"SENİ ÖLDÜRMEM İÇİN İKİ DAKİKA YETER"
Genç kadının yüzü tanınmayacak hale geldi. Olayın ardından tedavi edilen Z.Y. avukatı Aydın Mollaoğlu ile birlikte emniyete ifade verdi. Z.Y. ifadesinde,“Bana sürekli ‘seni öldürmem için 2 dakika yeter, tek bir hamlede şah damarını kessem 5 saniye içerisinde ölürsün’ diyordu” dedi.
"BANA YARDIM EDİN"
Gözaltına alınan Cengiz Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından bıçakla kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bıçak darbeleriyle tanınmaz hale gelen Z.Y. yetkililerden yardım istedi.
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