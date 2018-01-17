HABER

Koşarak denize atlayıp intihar etti

YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 21:09 | Son Güncelleme 10 saat önce

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da koşarak denize atlayan İrfan Timurlenk (73), çevredekiler tarafından çıkarıldığı kıyıda sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen öldü.

Olay, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. İrfan Timurlenk, kıyıda hızla koşarak kendisini denize attı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleriyle vatandaşların çabası ile baygın halde kıyıya çıkarılan Timurlenk'e kumsalda bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan Timurlenk, kurtarılamadı. Timurlenk'in cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Boz'un gençlik fotoğrafı görenleri şaşırttı

Murat Boz'un gençlik fotoğrafı görenleri şaşırttı

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Son dakika: Fırtına obüsleri YPG hedeflerini vuruyor

Son dakika: Fırtına obüsleri YPG hedeflerini vuruyor

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öldü, 3 buçuk saat sonra dirildi! Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay

Öldü, 3 buçuk saat sonra dirildi! Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay

Bir anne bunu nasıl yapar! 9 aylık bebeğini...

Bir anne bunu nasıl yapar! 9 aylık bebeğini...

Esra Erol'da tek tek açıkladı! Stüdyo şoke oldu

Esra Erol'da tek tek açıkladı! Stüdyo şoke oldu

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Merdiven boşluğunda cenin parçaları bulundu

Merdiven boşluğunda cenin parçaları bulundu

Boşanmak istiyor diye eşini kaçırdı! Dehşeti yaşattı

Boşanmak istiyor diye eşini kaçırdı! Dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.