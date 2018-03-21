Kosova Meclisi’ne göz yaşartıcı gaz geri döndü

Kosova ile Karadağ arasındaki Sınır Anlaşması’nın oylamaya verildiği Kosova Meclisi genel kurul oturumu, kullanılan göz yaşartıcı gaz bombasıyla yarıda kesildi.

Dün meclis genel kurulunda 9 saat süren tartışmaların ardından bugün Sınır Anlaşması’nın oylamaya verildiği anda, muhalefet partisi Vetvendosje milletvekilleri tarafından 3 göz yaşartıcı gaz bombası toplantı salonunun ortasına fırlatıldı. Bir anda toplantı salonunu gaz bombasından çıkan dumanlar kapladı. Milletvekilleri, gazdan etkilenmemek için salonu hızla terk etti. Toplantıya ara verildi.

Yaklaşık 3 yıl Kosova’da siyasi gündemi meşgul eden Kosova ile Karadağ arasındaki Sınır Anlaşması’nın onaylanması bu kez de göz yaşartıcı gaz ile engellendi. Kosova Meclisi’nin oturumlarında 2 yıl önce Vetvendosje Hareketi partisi milletvekilleri tarafından bir kaç kez göz yaşartıcı bomba kullanılarak, Karadağ ile Sınır Anlaşması’nın görüşülmesi ve onaylanması engellenmişti.

Muhalefetin göz yaşartıcı bombalarına sahne olan meclis genel kurul oturumlarının engellenmesine ve siyasi gerginliklere neden olan Sınır Anlaşması, Avrupa Birliği’nin (AB) Kosova’ya vize muafiyeti verilmesi için iki şarttan biri idi.