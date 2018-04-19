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Kosova’da Sırbistanlı şirketler protesto edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 15:53 | Son Güncelleme

Kosova’da “Prishtina 2018” uluslararası fuarına Sırbistan’dan 70 şirketin katılması nedeniyle, Muhalefet Partisi Vetvendosje Hareketi, Sırbistanlı şirketleri protesto etti.Kosova Polisi, “Prishtina 2018” uluslararası fuarını protesto eden Muhalefet Partisi Vetvendosje Hareketi tarafından düzenlenen eylemin fuar alanında yapılmasına engel oldu.

Kosova’da “Prishtina 2018” uluslararası fuarına Sırbistan’dan 70 şirketin katılması nedeniyle, Muhalefet Partisi Vetvendosje Hareketi, Sırbistanlı şirketleri protesto etti.
Kosova Polisi, “Prishtina 2018” uluslararası fuarını protesto eden Muhalefet Partisi Vetvendosje Hareketi tarafından düzenlenen eylemin fuar alanında yapılmasına engel oldu. Fuar alanına yığınak yapan polis, Vetvendosje eylemcilerini, fuar binasının park alanına sokmadı. Eylemciler, fuar binası yakınlarında “Kosova’da Sırbistan’ın ekonomik hakimiyetinin normalleşmesine hayır” yazılı pankart açtı. Eylemciler, Kosovalıların Sırbistan’ın şirket ve ürünlerini boykota çağırdı.
Vetvendosje Hareketi, Kosova Ticaret Odası tarafından düzenlenen söz konusu fuara Sırbistan’ın 70 şirketinin katılmasını protesto etti.
Fuara Arnavutluk’tan sadece 1 şirketin, Sırbistan’dan da 70 şirketin katılması nedeniyle, Vetvendosje Hareketi, fuarı, Sırbistan’nın Kosova’daki fuarı olarak isimlendirdi.

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