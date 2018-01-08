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Kovaladığı genç kızın sığındığı emlakçıyı öldürdü

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 11:21 | Son Güncelleme 1 saat önce

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 22 yaşındaki Murat K., kovaladığı kızın sığındığı işyeri sahibi 55 yaşındaki Basri Akkuş’u tüfekle başından vurarak öldürdü.

Ardından yalvarmalarına rağmen ateş açtığı genç kızı da başından yaralanan Murat K., ile beraberindeki kişi, yaya olarak kaçtı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yalvaç Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Rukiye S., henüz bilinmeyen nedenle kendisini kovalayan Murat K. ve O.G.K.’den kaçarak, eski Devlet Hastanesi karşısındaki sokakta bir emlakçıya sığındı. İşyeri sahibi Basri Akkuş’tan yardım isteyen Rukiye S.’nin peşinden içeri giren Murat K., iddiaya göre kendisine engel olmaya çalışan Basri Akkuş’un başına pompalı tüfekle ateş etti. Akkuş, kanlar içerizinde yere yığılırken ardından Rukiye S.’nin başına doğru da ateş eden saldırgan, beraberindeki O.G.K. ile koşarak olay yerinden kaçtı. Murat K.’nin takip edilmemek amacıyla Basri Akkuş işyeri önünde park halindeki aracının lastiğini de ateş ederek patlattı.

İŞYERİ SAHİBİ ÖLDÜ

Olayın duyulmasının ardından işyerine sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Yapılan incelemede Basri Akkuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akkuş’un cenazesi Yalvaç Devlet Hastanesi morguna konuldu. İlk müdahalesi yapılan ve başının sol tarafından yaralandığı belirlenen Rukiye S. ise ambulansla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü. Rukiye S.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis şüphelilerden O.G.K.’yi Isparta kent merkezinde saat 21.00 sıralarında yakaladı. Murat K.’nin yakalanması için çalışmanın sürdüğü kaydedildi.

DİĞER ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Isparta Yalvaç’ta Basri Akkuş’u tüfekle başından vurarak öldüren, üniversite öğrencisi Rukiye S.’yi ise başından ağır yaralayıp kaçan şüphelilerden Murat K. de yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Yaralı Rukiye S.’nin tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. DHA

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Anahtar Kelimeler:
ısparta basri akkuş

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
İdam cezasını geri getirmemekte hala ısrar eden yetkililer, bu haberi dikkatlice okurlar inşallah.
ULAN İŞ YERİ SAHİBİ BİRŞEY YAPMASA YAPMADI DİYE HERKES BİRŞEY SÖYLER, AL ADAM ENGEL OLMAYA ÇALIŞMIŞ HİÇ ALAKASI YOKKEN ÖLMÜŞ .... CEZALAR ARTTIRILMALI HİÇBİRŞEY CAYDIRICI DEĞİL
Bunlara ani ölüm hediyedir.İşkenceyle yavaş yavaş sindire sindire idam edeceksin.
Bunları mahkeme ile uğraşmadan tek celsede ömür boyu maden ocağına çift pranga ile maden ocağına indirip 7/24 çalıştıracaksın
mazzllla ülkemizdeki adalet bu tür katileri çok kısa zamansa dışarı salacak ve uç beş suç daha işliyecekler.
şansına yaşıyoruz bu memlekette.idam şart şart şart
idam şart
idam gelmeli artık.. ne bekliyorsunuz hükümet.. bir an önce harekete geçin..
bu orspu adamı özel kafeste dağ başına bırakacaksın uzaktan gözleyecek nöbetçi bırakacaksın bör böcek yavaş yavaş yesin pezev*ngi
insan Öldürmenin cezasi 7 yıl hapis sonra af çıkarma sonra bu caniler aramızda yaşaması Allah’ın adeleti yakındır
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