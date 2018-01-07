Kovaladığı kızın sığındığı işyeri sahibini öldürüp, kızı yaraladı (2)

DİĞER ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Isparta Yalvaç'ta Basri Akkuş'u tüfekle başından vurarak öldüren, üniversite öğrencisi Rukiye S.'yi ise başından ağır yaralayıp kaçan şüphelilerden Murat K. de yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Yaralı Rukiye S.'nin tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.