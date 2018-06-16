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Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 09:54 | Son Güncelleme

ADANA'da yunus timlerinin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde 498 adet ecstasy hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

ADANA (DHA)- ADANA'da yunus timlerinin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde 498 adet ecstasy hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Çukurova ilçesindeki Çatalan Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Devriye gezen yunus ekipleri, Ali Ö. yönetimindeki 01 P 4488 plakalı otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi. Özdemir, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada sigorta kutusunun içerisine poşet içinde saklanmış 498 adet ecstasy hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 480 lira ele geçirildi. Sürücü Ali Ö. ile beraberindeki Seycan K., gözaltına alındı. Sürücüye ayrıca 4 bin 36 lira trafik cezası kesildi.

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