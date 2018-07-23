Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 16 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İncilikaya Mahallesi’nde rutin yol kontrolü yapan polis, plakası açıklanmayan bir otomobilin sürücüsünün hareketlerinden şüphelenerek durdurmak istedi. Polisin, ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil kısa süreli kovalamaca sonrası durduruldu. Bu sırada yaya olarak kaçmaya çalışan O.K. ve İ.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada ise 2 poşet içinde 16 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasına emniyette başlandı.

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