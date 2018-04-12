HABER

Köy evinde 291 sikke ve bir heykel ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 13:07 | Son Güncelleme

Karaman’da jandarma köyde yaşayan bir şahsın evinde yaptığı aramada 291 sikke, 38 çeşitli obje ve bir bronz heykel ele geçirdi.Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri elde edilen istihbarat doğrultusunda merkeze bağlı Ekinözü köyünde ikamet eden 63 yaşındaki S.A.’nın evinde mahkeme kararıyla arama yaptı.

Karaman’da jandarma köyde yaşayan bir şahsın evinde yaptığı aramada 291 sikke, 38 çeşitli obje ve bir bronz heykel ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri elde edilen istihbarat doğrultusunda merkeze bağlı Ekinözü köyünde ikamet eden 63 yaşındaki S.A.’nın evinde mahkeme kararıyla arama yaptı. Evde yapılan aramada, tarihi eser olarak değerlendirilen 291 sikke, 38 çeşitli obje ve bir bronz heykel ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken, S.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklamasıBakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: VazgeçmeliDoğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: Vazgeçmeli
İsimlerini açıklayarak duyurdu: Öldürüldüler!İsimlerini açıklayarak duyurdu: Öldürüldüler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.