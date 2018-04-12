Köy evinde 291 sikke ve bir heykel ele geçirildi

Karaman’da jandarma köyde yaşayan bir şahsın evinde yaptığı aramada 291 sikke, 38 çeşitli obje ve bir bronz heykel ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri elde edilen istihbarat doğrultusunda merkeze bağlı Ekinözü köyünde ikamet eden 63 yaşındaki S.A.’nın evinde mahkeme kararıyla arama yaptı. Evde yapılan aramada, tarihi eser olarak değerlendirilen 291 sikke, 38 çeşitli obje ve bir bronz heykel ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken, S.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.