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Köy imamı 16 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 10:59 | Son Güncelleme

Bilecik’te telefon dolandırıcılarına 16 bin lirasını kaptıran imamın dolandırıcılara daha fazla para kaptırmasını güvenlik görevlisinin dikkati önledi.Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Başköy köyünde imamlık yapan Mehmet Y.

Bilecik’te telefon dolandırıcılarına 16 bin lirasını kaptıran imamın dolandırıcılara daha fazla para kaptırmasını güvenlik görevlisinin dikkati önledi.
Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Başköy köyünde imamlık yapan Mehmet Y. ve eşi, telefon dolandırıcıları tarafından cep telefonu özelliği olan telekonferans sistemi ile aynı görüşmeye alındı. Mehmet Y.’ye eşinin ellerinde olduğunu söyleyen telefon dolandırıcıları para istedi. Panik yaşayan imam Mehmet Y. ilk olarak özel bir bankadan 4 bin, daha sonra PTT ATM’sinden 12 bin lira yatırdı. PTT’’nin güvenlik görevlisi Erkan Büber, imamın hareketlerinden şüphelenerek polis ekiplerine bilgi verdi. Ekipler olay yerine geldiğinde Mehmet Y.’yi bulamadı. Daha sonra PTT ATM’si önünde imamı gören güvenlik görevlisi tekrar 155’i aradı. Ekipler Mehmet Y.’nin tekrar para yatırmasını engelledi. Mehmet Y., yatırdığı paranın ATM dekontlarını PTT Şubesi yakınındaki boş bir arazideki taşın altına koyduğu söyledi. Ekipler taşın altındaki dekontları alarak, PTT şubesi içindeki güvenlik kameralarını inceledi. Ardından Mehmet Y. ifadesinin alınması için Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Ertuğrulgazi ek binasına götürüldü.
Öte yandan, PTT Bilecik Şubesi güvenlik görevlisinin dikkati, Mehmet Y.’nin dolandırıcılara daha fazla para kaptırmasını önlemiş oldu.

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