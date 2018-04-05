Köy konağını talan ettiler, okulu soydular ama Jandarma’dan kaçamadılar

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir köy konağı ve okulu soyarak talan eden hırsızlar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ankara’da düzenlediği film gibi operasyonla yakalandı.

Olay, 29 Mart tarihinde Sungurlu ilçesine bağlı Alembeyli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce karakol olarak kullanılan köy konağının kapısını kırarak içeri giren kimliği belirsiz şahıslar konakta bulunan 290 adet sandalye, 120 adet pilav tepsisi, 120 adet komposto kasesi, 6 adet leğen, 10 adet masa, 6 adet kazan, 12 adet kalorifer peteği, 1 adet dış kapı demir ızgarası, 2 adet pimapen kapı, 20 adet banyo bataryası ve duvarlardan söktükleri muhtelif ebatlarda bakır kabloyu çaldı.

Köy konağını talan eden ve adeta söküp götürmedikleri hiçbirşey kalmayan hırsızların ikinci hedefinde ise köy ortaokulu vardı. Gece geç saatlerde köydeki okulunda penceresini kırarak içeri giren hırsızlar, burada da 1 adet masa üstü bilgisayar kasası, 2 adet bilgisayar ekranı, 2 adet bilgisayar, 1 adet jeneratörü çalarak kayıplara kaçtı.

Sabah köy konağına gelen Alembeyli Köyü Muhtarı Cengizhan Akkul ve okula giden Alembeyli Ortaokulu Müdürü Fatih Saltabaş konak ve okulun soyulduğunu jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi. Köye gelen jandarma ekipleriyle birlikte inceleme de köy okulunun da soyulduğu tespit edildi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde olayın aydınlatılması için Sungurlu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi önderliğinde özel bir ekip kurularak geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde Kırakkale’nin Delice ilçesinde bir kamyonetin çamura saplandığı, çamura saplanan aracın köylüler tarafından traktör yardımıyla kurtarıldığını öğrendi.

Köylülerle görüşen jandarma ekipleri kamyonetin Gaziantep plakalı olduğunu bilgisine ulaştı. Daha sonra bölgedeki Plaka Tanıma Sistemi ve akaryakıt istasyonlarındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan özel ekip, 27 Y 9230 plakalı kamyonetin 28 Mart tarihinde bir istasyona kasası boş olarak geldiği, aynı aracın 29 Mart tarihinde sabaha karşı bir dinlenme tesisine brandası çekik olarak giriş yaptığı ve burada yemek yiyen şahısların ise kucaklarında bilgisayar kasasına benzer eşyalar olduğu tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri Alembeyli Köy Konağı ve okulunu soyan hırsızlardan birisinin H.D. olduğunu belirledi. Şahsı bir süre takibe alan Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla H.D.’yi gözaltına alındı. Şahsın Sincan’da bulunan evinde yapılan aramada köy okulundan çalınan 1 adet masa üstü bilgisayar kasası, 2 adet bilgisayar ekranı, 2 adet bilgisayar, 1 adet jeneratör, soruşturma kapsamında yapılan çalışmada köy konağından çalınan malzemelerde Sincan’da bulunan bir spot mağazasında ele geçirildi.

Hırsızlık olayına karışan diğer zanlılardan F.S. evinde, diğer şüpheli M.K. ise çalıştığı işyerinde yakalandı. Ele geçirilen malzemeler Alembeyli Köyü Muhtarı Cengizhan Akkul ve Alembeyli Ortaokulu Müdürü Fatih Saltabaş’a teslim edildi.

Alembeyli Köyü Muhtarı Cengizhan Akkul ve Alembeyli Ortaokulu Müdürü Fatih Saltabaş, “Hırsızlık olayının bildirilmesinden itibaren jandarma ekiplerimiz titiz bir çalışma yürüttü. Olayın üzerinden 24 saat geçmeden okulumuzdan ve köy konağımızdan çalınan malzemeleri teslim aldık. Titiz çalışmalarından ve hassasiyetlerinden dolayı İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi ve tüm personele teşekkür ediyoruz” dediler.

Öğrencilerin eğitim mağduriyetini önleyen jandarma ekiplerine öğrenciler, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi’ye sarılarak ve asker selamı vererek teşekkür etti.

Jandarma tarafından ifadeleri alınan ve adliyeye çıkarılan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.