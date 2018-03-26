Köyceğiz’de trafik kazası; 1 ölü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Muğla istikametinden, Fethiye istikametine seyreden Burak Kahveci (28) yönetimindeki 48 FZ 912 plakalı otomobil, Köyceğiz ilçesi Kazancı Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil 3 parçaya bölünerek şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri araç sürücüsü Kahveci’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırılan araç sürücüsü Kahveci’nin cesedi, Köyceğiz Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.