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Köyceğiz’de trafik kazası; 1’i ağır, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 15:56 | Son Güncelleme

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre; Beyobası Mahallesinden Köyceğiz istikametine seyreden Burak Ş.

Köyceğiz’de trafik kazası; 1’i ağır, 2 yaralı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Beyobası Mahallesinden Köyceğiz istikametine seyreden Burak Ş. idaresindeki 48 EG 835 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile yol kenarında bulunan narenciye bahçesine devrildi.
Kazada araç sürücüsü yara almadan kurtulurken, araçta yolcu olarak bulunan Osman Yılmaz ve Mehmet Ak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ekipleri ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
112 ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Osman Yılmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Köyceğiz’de trafik kazası; 1’i ağır, 2 yaralı

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