Köyceğiz’de uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, jandarma ve polis ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu hap ve toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Toparlar mahallesinde yol üzerinde bulunan bir işletmede çalışan yabancı uyruklu H.E. isimli şahsın uyuşturucu satışı yaptığına dair alınan ihbar üzerine Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince iş yerine operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, iş yerinde yapılan aramada 110 adet extacy hap ile 30 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili yabancı uyruklu H.E ve U.K. isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.