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Köyceğiz'de yakalanan PKK'lı teröristlerin yargılanmasına başlandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 22:51 | Son Güncelleme

DURUŞMA ERTELENDİ Suriye'nin Lazkiye şehrinden Muğla'nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerine gelerek eylem hazırlığındayken yakalanan 15 PKK'lı teröristin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.  Mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Ağustos 2018 tarihine erteledi.

DURUŞMA ERTELENDİ
Suriye'nin Lazkiye şehrinden Muğla'nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerine gelerek eylem hazırlığındayken yakalanan 15 PKK'lı teröristin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Ağustos 2018 tarihine erteledi.

MUĞLA, (DHA)

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