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Köyde 7 ev ve 3 samanlık yandı; köylüleri imam kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 13:05 | Son Güncelleme

KASTAMONU’nun İhsangazi ilçesine bağlı Akkipri köyü Merkez Mahallesi’nde sabaha karşı çıkan yangında 7 ev ve 3 samanlık tamamen yandı.

Köyde 7 ev ve 3 samanlık yandı; köylüleri imam kurtardı

Gürkan YILMAZ/İHSANGAZİ (Kastamonu) (DHA)- KASTAMONU’nun İhsangazi ilçesine bağlı Akkipri köyü Merkez Mahallesi’nde sabaha karşı çıkan yangında 7 ev ve 3 samanlık tamamen yandı. Kardeşini Bartın'a uğurladıktan sonra köye dönen imamın uyandırması sonucu yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.
İhsangazi ilçesine bağlı Akkirpi köyü Merkez Mahallesi'nde, içeresinde kimsenin yaşamadığı Halis Akkirpi’nin evinden bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın etrafındaki evlere de sıçradı. Köy halkı uykudayken meydana gelen yangını kardeşini Bartın’a yolcu ettikten sonra dönen imam İsmail Sağlıklı fark etti. Sağlıklı, köylüleri uyandırmaya çalıştı. İmamın sesi ile uyanan bir köylü ise havaya silahıyla ateş açarak köylülerin uyanmasına yardımcı oldu. Yataklarından kalkan köylüler, öncelikle evlerin altlarında bulunan ahırlardaki hayvanları daha sonra da traktör, römork ve araçlarını yangından kurtardı. Ancak yangında 7 ev ve 3 samanlık yandı.
'HAYVANLARI KURTARMAYA ÇALIŞTIK'
Saat 03.00 sıralarında köye döndüğünü belirten imam İsmail Sağlıklı, "Aracımı garaja koyduktan sonra alev ve dumanı görüp köyün diğer ucuna koştum. Bu sırada bir evden yükselen kadın sesini duydum. Baktık yangın önüne geçilebilecek gibi değil, yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Bizde hayvanları kurtarmaya çalıştık. Uyuyanları uyandırmaya, yaşlıları çıkarmaya çalıştık. Traktör, otomobil gibi araçları evlerin yanından uzaklaştırdık. Daha sonra itfaiye geldi” dedi.
'ŞALTERLER KAPALI'
Yangının başladığı evin sahibi Halis Akkirpi’de, “Ben Kastamonu'da oturuyorum. Kasım ayından beri de buraya gelmemiştim. Sabaha karşı arkadaşlar telefon ettiler. Haber alır almaz buraya geldik. Zaten geldiğimizde de her yer çökmüştü. İlk bizim evden çıktığını söylüyorlar ama evde kimse yok, elektrik şalterleri kapalı. Nasıl oldu, nasıl çıktı bilemiyorum” dedi.
Yangına İhsangazi, Kastamonu, Araç ve Daday Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlükleri'ne ait arazözler müdahale ederek yangını söndürdü.

FOTOĞRAFLI

Köyde 7 ev ve 3 samanlık yandı; köylüleri imam kurtardıKöyde 7 ev ve 3 samanlık yandı; köylüleri imam kurtardıKöyde 7 ev ve 3 samanlık yandı; köylüleri imam kurtardıKöyde 7 ev ve 3 samanlık yandı; köylüleri imam kurtardı

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