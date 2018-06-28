HABER

Köyde bir ev ve ahır yandı; 4 büyükbaş hayvan telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 11:25 | Son Güncelleme

AMASYA’da bir köyde çıkan yangında, ev, samanlık ve bir ahır yandı, 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da bir köyde çıkan yangında, ev, samanlık ve bir ahır yandı, 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
Merkeze bağlı İpekköy'de dün gece saatlerinde Kaya B.'ye ait olan evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki samanlık ve ahıra da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Yangında, 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

PARTNERSoluğu takside aldıSoluğu takside aldı
Mersin'de 110 kilo esrara 1 tutuklamaMersin'de 110 kilo esrara 1 tutuklama
Aksaray merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı kararıAksaray merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti

Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti

Sarıkız örümceği paniği... Sarıkız örümceği ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Sarıkız örümceği paniği... Sarıkız örümceği ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Otomobilde aç, susuz ve havasız bırakılan köpeği polis kurtardı

Otomobilde aç, susuz ve havasız bırakılan köpeği polis kurtardı

İnsanlık öpüşmeyi nasıl keşfetti?

İnsanlık öpüşmeyi nasıl keşfetti?

Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.