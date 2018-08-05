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Köyde iki ailenin üyelerine linç girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 11:36 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Yakutiye ilçesine bağlı Uzunyayla köyünde huzursuzluk çıkardığı iddia edilen iki ailenin bireylerine yönelik linç girişimini, jandarma güçlükle önledi.

Köyde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Yakutiye ilçesine bağlı Uzunyayla köyünde huzursuzluk çıkardığı iddia edilen iki ailenin bireylerine yönelik linç girişimini, jandarma güçlükle önledi. 'Dişe diş, kana kan intikam' sloganları atarak ellerinde sopalarla baskına giden öfkeli grubu jandarma ve onlara yardım eden köyün ileri gelenleri durdurabildi. Giriş-çıkışların kontrollü yapıldığı köyde istenmeyen iki aile fertleri, jandarma tarafından bölgeden çıkarıldı.
Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Uzunyayla köyüne 4 yıl önce yerleşen iki aile köylüler arasında bir süre sonra sorunlar yaşanmaya başladı. Önceki gün iki genç arasında yaşanan bıçaklı kavga, bardağı taşıran son damla oldu. Z.K.'nin oğlu M.K. (18), arazi yüzünden tartıştığı Hasan Cindilli'yi (19) bıçakladı. Ağır yaralanan Cindilli, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bıçaklı kavga sonrası öfkelenen köylüler, meydanda toplandı. İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Ellerinde sopalarla 'Diş diş, kana kan, intikam', 'Huzuru bozanları köyde istemiyoruz' diye slogan atan köylüler, E.Ç. ve M.K.'nin evine doğru yürümeye başladı. Önlem alan jandarma, kalabalık grubu köyün ileri gelenleriyle birlikte güçlükle durdurabildi. Aileleri linç etmeye giden gençler, jandarma tarafından okulun bahçesine götürüldü ve kapısı kapatıldı. Köyün gençleriyle burada konuşan Jandarma Komutanı, onlardan sakin olmalarını ve gereğinin yapılacağını söyledi. Bunun üzerine öfkeli kalabalık, komutandan aldıkları sözle sakinleşti. Gerilimin devam ettiği köye giriş çıkışları kontrol altına alan jandarma, öfkelerin odağındaki E.Ç ve Z.K. ile ailelerini askeri araçla köyden çıkardı.
60 hane 450 nüfuslu Uzunyayla Köyü Muhtarı Ahmet Nuri Kutan, tek isteklerinin huzur olduğunu, bu huzuru bozan iki aileyi köylerinde görmek istemediklerini belirtti. Köye geldikleri 4 yıldan beri sorun yaşadıklarını ifade eden Muhtar Kutan, şunları söyledi:
"Bu adamlar bizim köyümüzde 4 senedir oturmaktalar. Bu adamlar, köyde 4 senedir devamlı sıkıntı çıkarıyorlar, huzursuzluk yaratıyorlar. Başkasının arazisinde hayvan otlatıyorlar. Bıçaklama olayı da bu sebeple yaşandı. Bu aile, hayvanlarını yine başkasının arazisinde otlatıyormuş. Bu yüzden tartışma çıkmış. M.K., evden aldığı bıçakla Hasan Cindilli'yi yaralamış. Cindilli'nin hayati tehlikesi var. Buna tepki olarak komşularımız köyde böyle insanların yaşamasını istemiyor. Bu insanlar köyde devamlı kavga huzurluksuz çıkarıyorlar."
Köy halkı ellerindeki sopaları istenmeyen ailenin hayvanlarının da köyden gidene kadar bırakmayacağını söylerken jandarma gece ve gündüz köyde nöbet tutuyor.

FOTOĞRAFLI

Köyde iki ailenin üyelerine linç girişimiKöyde iki ailenin üyelerine linç girişimiKöyde iki ailenin üyelerine linç girişimiKöyde iki ailenin üyelerine linç girişimi

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