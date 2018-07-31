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Köydeki yangın 2 saatte söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 12:26 | Son Güncelleme

BOLU'nun Tekke Dere köyündeki ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayıldı.

Köydeki yangın 2 saatte söndürüldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun Tekke Dere köyündeki ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Alevlerin sardığı ahşap ev ile odunluk ve betonarme evin çatısı yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 07.30 sıralarında, Tekke Dere köyünde çıktı. İsmet Şanlı'ya ait ahşap evden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi. Alevler, kısa sürede evin yanındaki odunluk ile yine Şanlı'nın betonarme evinin çatısına sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine Bolu merkez, Dörtdivan, Yeniçağa ve Gerede'den gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 2 katlı ahşap ev, odunluk ve betonarme evin çatısı yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Köydeki yangın 2 saatte söndürüldüKöydeki yangın 2 saatte söndürüldüKöydeki yangın 2 saatte söndürüldü

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