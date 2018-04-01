Köyden uzaklaşan iki çocuk kurtarma ekiplerini harekete geçirdi

Bursa’da köylerinden uzaklaşan iki çocuk, jandarma ve kurtarma ekiplerini harekete geçirdi.

Yenişehir ilçesi Toprakocak köyünde yaşayan Betül Aydın (7) ve Berna Pınar’dan (12) saat 11.00’den itibaren haber alamayan aileleri, hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Kaybolan çocukları bulmak için AFAD ekipleri de köye ulaşarak arama çalışmalarına başladığı esnada, köyün 2 kilometre ilerisinde yoldan geçen bir vatandaş çocukları bularak, jandarma ekiplerine teslim etti. Çocukları bulunan aileler ise gözyaşları içinde çocuklarına sarıldı. Ailelerine sarılan çocukların da gözyaşları döktüğü görüldü.