HABER

'Köye gidiyorum' diye yola çıktı, kayboldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 17:35 | Son Güncelleme

CANSIZ BEDENİ BULUNDU Burdur'un Bucak ilçesinde dün gece 'köye gidiyorum' diye arkadaşının otomobiliyle yola çıkıp, bir daha da haber alınamayan İsmail Duran'ın cansız bedenine ulaşıldı.

'Köye gidiyorum' diye yola çıktı, kayboldu (2)

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Burdur'un Bucak ilçesinde dün gece 'köye gidiyorum' diye arkadaşının otomobiliyle yola çıkıp, bir daha da haber alınamayan İsmail Duran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ödünç aldığı otomobilin bulunduğu Onaç Barajı'nda polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmaya Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 'İspat' adlı özel eğitimli köpek ve Antalya'dan gelen dalgıç polisler de destek verdi.
KIYIYA BİRKAÇ METREDE ULAŞILDI
İsmail Duran'ın anne ve babasıyla ikizi de baraja gelerek çalışmaları takip etti. Ailenin evden getirdiği kıyafetlerin koklatıldığı İspat baraj kıyısında, dalgıç polisler ise su içerisinde aramalara devam etti. Dalgıç polisler İspat'ın gösterdiği yerde yaptıkları aramada saat 17.00 sıralarında kıyıya yaklaşık 2-3 metre mesafede İsmail Duran'ın cansız bedenine ulaştı. Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan İsmail Duran'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

FOTOĞRAFLI

'Köye gidiyorum' diye yola çıktı, kayboldu (2)'Köye gidiyorum' diye yola çıktı, kayboldu (2)'Köye gidiyorum' diye yola çıktı, kayboldu (2)

MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti! MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!
Erken seçim lobisi!Erken seçim lobisi!
Tosun roket için marka başvurusu yapmış!Tosun roket için marka başvurusu yapmış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Böyle hayata döndürdüler

Böyle hayata döndürdüler

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.