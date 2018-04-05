Köylerden hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde köylerden hırsızlık yapan 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı farklı köy ve mahallelerden hırsızlık yaptıkları iddiası ile bir süredir aranan kişi ya da kişiler, jandarmanın titiz takibi sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı. Taşköprü ilçe merkezinde yapılan operasyonla 2 zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen B.G. ve C.G., karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.