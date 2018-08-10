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Köylerinin su altında kalacağı iddiasıyla yeni yol yapımına engel oldular

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 17:12 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Kozcağız beldesinde köye yapılacak baraj nedeniyle mahallelerinin sular altında kalacağını belirten köylüler, kendilerine yeni yer gösterilmediği gerekçesiyle yol yapım çalışmalarına engel oldu.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'ın Kozcağız beldesinde köye yapılacak baraj nedeniyle mahallelerinin sular altında kalacağını belirten köylüler, kendilerine yeni yer gösterilmediği gerekçesiyle yol yapım çalışmalarına engel oldu. Şarköy köyü muhtarı Rafet Keskin, yeni yerleşim yeri gösterilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. Yapımına yaklaşık 1 yıl önce başlanan Kozcağız Barajı yüzünden 130 haneli Şarköy Boğaz Mahallesi'nin sular altında kalacağını dile getiren köylüler, kendilerine yeni yerleşim alanı gösterilmesini istedi. Köy sakinlerinin talebi, iddiaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygun görülmedi. Bunun üzerine köylüler, baraj tamamlandıktan sonra Kozcağız ile Kumluca beldelerine ulaşımın sağlanacağı yeni yol için yapılan çalışmaları nöbet tutmaya başlayarak, durdurdu. Yaklaşık 1 aydır gündüzleri kadınların, akşamları ise erkeklerin beklediği yol güzergahına bu sabah Bartın İcra Müdürlüğü'nden yetkililer gelerek, 'acele kamulaştırma' çalışması yaptı. Kozcağız beldesinden 3 kilometre ilerleyen yolun devamını yapabilmek için 'acele kamulaştırma' kararı köylülere tebliğ edildi. Müteahhit firmanın iş makineleri, köylüler tarafından bekletilirken, bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Köy sakinleri, kendilerine yeni yerleşim yeri gösterilmediği sürece yolun yapılmaması için eylemlerini sürdüreceklerini belirtirken, bazı kadınlar, sinir krizi geçirdi. 'YER GÖSTERİLSİN, YOL ÇALIŞMASINA İZİN VERELİM' Şarköy köyü muhtarı Rafet Keskin, "Bizim bulunduğumuz köy, baraj suyu nedeniyle sular altında kalacak. Biz devletimizden yeni yerleşim yeri göstermesini istedik; ancak buna izin verilmedi. Biz buraları terk etmeyeceğiz. Bize yeni yer gösterilene kadar burada beklemeye devam edeceğiz. Biz yer gösterilsin, yol çalışmasına izin verelim. Biz baraja ya da yapılan çalışmalara karşı değiliz. Biz hakkımızı, toprağımızı istiyoruz. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu. Köyde yaşayan kadınlar ise kendilerine yeni yerleşim yeri gösterilinceye kadar beklemeye devam edeceklerini ve yolun yapımına izin vermeyeceklerini belirtti. Köylüler ve müteahhit firma yetkilileri bekleyişlerini sürdürüyor.

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