Köylüler buldu! 1 metre uzunluğunda...

Cizre ilçesine bağlı Girikova köyünde, yol yapım çalışması sırasında köylüler, nesli tükenmekte olan ve ’dev kertenkele’ adı da verilen çöl varanı buldu. Olayın Kaymakamlığa bildirilmesi ile bölgeye gelen Şırnak Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, yakaladıkları çöl varanını koruma altına aldı. Bir kafese konularak Şırnak’a götürülen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki çöl varanı, veteriner kontrolünün ardından doğaya bırakılacak.
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