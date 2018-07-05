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Köylülerden Ufuk'un kaybolduğu gün için 'beyaz otomobil gördük' iddiası (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 16:29 | Son Güncelleme

VALİ ATA'DAN AÇIKLAMA Hatay Valisi Erdal Ata, 5 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Ufuk Tatar ile ilgili yaptığı açıklamada, bir sonuca ulaşamadıklarını belirterek, "Arama çalışmalarında herhangi bir bulgu yok" dedi.

VALİ ATA'DAN AÇIKLAMA
Hatay Valisi Erdal Ata, 5 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Ufuk Tatar ile ilgili yaptığı açıklamada, bir sonuca ulaşamadıklarını belirterek, "Arama çalışmalarında herhangi bir bulgu yok" dedi.

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