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Köylülerin maden yolu isyanı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 14:51 | Son Güncelleme

Milas’ın Akkovanlık Mahallesi’nde köylüler, maden taşıma kamyonlarının köy yollarını bozduğu ve çevreye zarar verdiği gerekçesiyle maden yolunu taşlarla kapattı.Milas’ta faaliyet gösteren maden taşıma kamyonlarının, köy yollarını bozduğu ve çevreye zarar verdiği gerekçesiyle Akkovanlık Mahallesi halkı, yol kapatma eylemine gitti.Maden kamyonlarına geçit vermemek için köy halkı, yolu taşlarla kapattı.

Köylülerin maden yolu isyanı

Milas’ın Akkovanlık Mahallesi’nde köylüler, maden taşıma kamyonlarının köy yollarını bozduğu ve çevreye zarar verdiği gerekçesiyle maden yolunu taşlarla kapattı.
Milas’ta faaliyet gösteren maden taşıma kamyonlarının, köy yollarını bozduğu ve çevreye zarar verdiği gerekçesiyle Akkovanlık Mahallesi halkı, yol kapatma eylemine gitti.
Maden kamyonlarına geçit vermemek için köy halkı, yolu taşlarla kapattı. Eylem nedeniyle yoldan geçemeyen kamyonlar, köy yolunda uzun kuyruklar oluşturdu.
Kamyonla yapılan maden sevkiyatı sırasında köy yollarının bozulduğunu, kamyonların geçişinde ortaya çıkan toz nedeniyle sağlıklarına ve tarlalarına zarar verildiğini öne süren vatandaşlar, “Bölgemizdeki feldspat maden ocağı çok fazla. Buradan çıkarılan maden kamyonlarla ihracat için taşınıyor. Bu yollardan günde ortalama 500 sefer yapılıyor. Tonajı yüksek kamyonlar yollar, yolları bozuyor. Her gün mahallemizin ortasından defalarca geçen maden kamyonları nedeniyle, toz-toprak içinde bir yaşam sürmek zorunda kalıyoruz. Ne kapı pencere açabiliyoruz ne de doğru dürüst bir şey yiyip, içebiliyoruz. Evlerimiz, bahçelerimiz tozdan, topraktan kurtulmuyor. Biz bugüne kadar buna katlandık ancak çocuklarımızın da aynı sıkıntıyı yaşamalarını istemiyoruz. Bu amansız toz nedeniyle solunum rahatsızlığı çeken çocuklarımız, yaşlılarımız ve bizler sağlığımızdan oluyoruz. Kamyonların neden olduğu toz nedeniyle sürekli öksürüyoruz. Birilerinin bu duruma artık ‘dur’ demesini bekliyoruz.” diyerek tepkilerini dile getirdiler.
Eylemin gerçekleştirildiği yere, Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin devreye girmesiyle, gerçekleşen eylem tatlıya bağlandı. Yaklaşık 2 saat boyunca süren eylem, köylülerin yolu açmasının ardından son buldu.
Maden kamyonu şoförleri ise, köylülere verilen sözlerin tutulduğunu söyleyerek; Akkovanlık yolunun durumunun iyileştirildiğini ve her gün maden yolunun çevreye toz yayılmaması için sulandığını ifade etti.

Köylülerin maden yolu isyanı

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