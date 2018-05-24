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Köylülerin şikayeti sonrası mağaza sorumlusu gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 14:01 | Son Güncelleme

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde, 32 kişinin, SS Burdur- Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile Yeşilova Satış Mağazası Sorumlusu Ş.G.

Köylülerin şikayeti sonrası mağaza sorumlusu gözaltına alındı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Yeşilova ilçesinde, 32 kişinin, SS Burdur- Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile Yeşilova Satış Mağazası Sorumlusu Ş.G. hakkında 'zimmet' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından savcılık harekete geçti. Savcının talimatı üzerine Ş.G., gözaltına alındı.
Yeşilova'ya bağlı Bedirli köyünde oturan SS Burdur- Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 32 üyesi, Burdur ve Isparta ile Afyonkarahisar'ın bazı ilçelerinde pancar üreticilerine yönelik faaliyet gösteren kooperatifin yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle Yeşilova Satış Mağazası Sorumlusu Ş.G. hakkında 'zimmet', 'sahte evrak tanzimi', 'sahte fatura ve fiş bastırıp para toplamak' ve 'görevi kötüye kullanmak' iddiasıyla avukat Ünal Korkmaz aracılığıyla önceki gün Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
ÖLÜYE BORÇ ÇIKARILMIŞ
İlçeye bağlı Büyükkaya köyünde oturan Yılmaz Üğdül de 2009 yılında ölen babası Bekir Üğdül adına 2015 yılından kalma 4 bin 875 liralık borç ihbarnamesi gönderildiği gerekçesiyle cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Yaşananların ardından Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ş.G., Yeşilova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Ş.G.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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