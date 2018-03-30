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Koyun hırsızı, güvenlik kamerasına yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 09:31 | Son Güncelleme

ADANA'da bir evin bahçesinde bulunan 3 koyunu çalan Şahin Kara (34) tutuklandı.

Koyun hırsızı, güvenlik kamerasına yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir evin bahçesinde bulunan 3 koyunu çalan Şahin Kara (34) tutuklandı.
Olay, Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde 3 koyun besleyen Yusuf Yeşilkaya, sabah uyandığında hayvanlarının yerinde olmadığını görünce polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızı bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarına bir kişinin gelip 3 koyunu çalma anı yansıdı. Görüntülerden şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Şahin Kara olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Kara, sorgusunda koyunları kendisinin çalmadığını söyledi. Mahkemeye çıkarılan Kara tutuklandı.

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