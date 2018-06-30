Koyun kırkarken elektrik akımına kapılıp öldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da koyun kırkarken elektrik akımına kapılan Raşit Öztürk (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam merkez Karatay ilçesine bağlı Katrancı Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikli koyun kırkma makinesiyle ağılda koyunları kırkan Raşit Öztürk, makinedeki kaçak nedeniyle akıma kapıldı. Ağır yaralanan Öztürk, ailesinin çağırdığı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Öztürk, burada yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Raşit Öztürk'ün cenazesinin, bugün mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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