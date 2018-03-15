Koyun kuyuya düştü ekipler kurtardı

Elazığ’da 3 metrelik kuyuya düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Hicret Mahallesi Tadım yolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir koyun, bahçede bulunan 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Koyunun kuyuya düştüğünü fark eden ve kendi imkanlarıyla çıkaramayan sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kuyuya inerek koyunu halat bağlayıp, kurtardı.