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Koyun kuyuya düştü ekipler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 14:54 | Son Güncelleme

Elazığ’da 3 metrelik kuyuya düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, merkez Hicret Mahallesi Tadım yolu Sokak’ta meydana geldi.

Koyun kuyuya düştü ekipler kurtardı

Elazığ’da 3 metrelik kuyuya düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, merkez Hicret Mahallesi Tadım yolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir koyun, bahçede bulunan 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Koyunun kuyuya düştüğünü fark eden ve kendi imkanlarıyla çıkaramayan sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kuyuya inerek koyunu halat bağlayıp, kurtardı.

Koyun kuyuya düştü ekipler kurtardı

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