Koyun otlatırken sulama kanalına düşüp öldü

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, koyun otlatırken sulama kanalına düşen 53 yaşındaki Yeter Gök, boğularak yaşamını yitirdi.

Kendisine ait 3 koyunu Sarıpınar Mahallesi yakınlarındaki, Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalı yakınında otlatan Yeter Gök, dengesini kaybedip suya düştü. Komşuları tarafından sulama kanalından çıkartılan evli ve 2 çocuk babası Gök'e ilk müdahale, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gök, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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