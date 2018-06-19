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Koyun otlatırken sulama kanalına düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 20:17 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, koyun otlatırken sulama kanalına düşen 53 yaşındaki Yeter Gök, boğularak yaşamını yitirdi.

Koyun otlatırken sulama kanalına düşüp öldü

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, koyun otlatırken sulama kanalına düşen 53 yaşındaki Yeter Gök, boğularak yaşamını yitirdi.
Kendisine ait 3 koyunu Sarıpınar Mahallesi yakınlarındaki, Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalı yakınında otlatan Yeter Gök, dengesini kaybedip suya düştü. Komşuları tarafından sulama kanalından çıkartılan evli ve 2 çocuk babası Gök'e ilk müdahale, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gök, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Koyun otlatırken sulama kanalına düşüp öldüKoyun otlatırken sulama kanalına düşüp öldü

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