HABER

Koyun sulama kavgasında 2'si ağır 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 12:45 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde arazide, bir su kaynağında koyunların sulanması meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2’si ağır, 3 kişi yaralandı.

Koyun sulama kavgasında 2'si ağır 3 yaralı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde arazide, bir su kaynağında koyunların sulanması meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2’si ağır, 3 kişi yaralandı.
Sarıoğlan ilçesi Kepirce mevkiinde su kaynağında koyunların sulanması konusunda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahla vurulan Şükrü ve Ömer Delisoy ile Hüseyin Yağar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ömer Delisoy ve Hüseyin Yağar'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olayın ardından Bedrettin Var ile oğulları Hasan Hüseyin ve Duran Var gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Hüseyin ve Duran Var kardeşler tutuklanırken, Bedrettin Var ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Koyun sulama kavgasında 2'si ağır 3 yaralı

PARTNERBudist rahip cinsiyet değiştirip kadın oldu!Budist rahip cinsiyet değiştirip kadın oldu!
Sakarya'da 11 kilo esrara 3 tutuklamaSakarya'da 11 kilo esrara 3 tutuklama
Çocuğu dövdükleri iddiasıyla Suriyelilere saldırdılarÇocuğu dövdükleri iddiasıyla Suriyelilere saldırdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Fatih’te korkutan yangın!

Fatih’te korkutan yangın!

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını

Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.