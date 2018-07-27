Koyun yüklü kamyonette binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde koyun yüklü kamyonetin kasasında, brandanın altında gizlenmiş 6 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran'dan Erciş'e giden A.T. yönetimindeki 63 HV 490 plakalı kamyonette kaçak sigara bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yolda önlem alan ekipler, koyun yüklü kamyoneti durdurararak arama yaptı. 15 koyunun bulunduğu kamyonetin aksasında plastik brandanın altına gizlenmiş 6 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralar ile ilgili kamyonet sürücüsü A.T. gözaltına alınırken, koyunlar ise İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI



