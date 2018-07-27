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Koyunlarını otlatırken yıldırım düşmesi sonucu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 11:31 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde koyunlarını otlatan Hüsniye Celaz (59), yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Koyunlarını otlatırken yıldırım düşmesi sonucu öldü

YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde koyunlarını otlatan Hüsniye Celaz (59), yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Dün akşam saatlerinde, Hüsniye Celaz'ın, Yenişehir ilçesinde köyün yakınındaki merada koyunlarını otlattığı bölgeye yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle yere yığılan Celaz'ı gören köylüler, 112 Acil Servis'e haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede Hüsniye Celaz'ın öldüğü belirlendi. Celaz'ın cesedi, hastane morguna kaldırıldı. Olayda 2 koyunun da öldüğü tespit edildi.

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