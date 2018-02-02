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Koyunlarının yanında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 02.02.2018 23:45 | Son Güncelleme

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, koyunlarını otlatmak için evden çıkan 47 yaşındaki Hakan Keskin, koyunlarının yanında ölü bulundu.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Çulhan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde evinden koyunlarını otlatmak için ayrılan Hakan Keskin'in otlakta hareketsiz yattığını gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Keskin'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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