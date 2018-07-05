'Koyunlu' kamuflaj

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA polisi, şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu minibüsün arkasındaki koyun ve saman yüklü römorkta yaptığı aramada, 60 bin uyuşturucu hap ile 9 kilo 450 gram toz esrar ele geçirdi.
Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolunda kontrol yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri sürücü T.E.'nin (29) minibüsünü durdurdu. Minibüsün arkasındaki römorku açan ekipler, 1 koyun ile samanları gördü. T.E.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis, hassas burunlu köpekle arama yaptı. Köpeğin tepkisi üzerine detaylı aramaya geçildi. Koyunu römorktan indiren ekipler, samanların arasında, 47 paket içinde 60 bin uyuşturucu hap ile 9 kilo 450 gram toz esrar ele geçirdi. Minibüs sürücüsü T.E., gözaltına alınırken, koyun ile uyuşturuculara el koyuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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