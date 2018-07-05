HABER

'Koyunlu' kamuflaj

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 09:13 | Son Güncelleme

ADANA polisi, şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu minibüsün arkasındaki koyun ve saman yüklü römorkta yaptığı aramada, 60 bin uyuşturucu hap ile 9 kilo 450 gram toz esrar ele geçirdi.

'Koyunlu' kamuflaj

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA polisi, şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu minibüsün arkasındaki koyun ve saman yüklü römorkta yaptığı aramada, 60 bin uyuşturucu hap ile 9 kilo 450 gram toz esrar ele geçirdi.
Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolunda kontrol yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri sürücü T.E.'nin (29) minibüsünü durdurdu. Minibüsün arkasındaki römorku açan ekipler, 1 koyun ile samanları gördü. T.E.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis, hassas burunlu köpekle arama yaptı. Köpeğin tepkisi üzerine detaylı aramaya geçildi. Koyunu römorktan indiren ekipler, samanların arasında, 47 paket içinde 60 bin uyuşturucu hap ile 9 kilo 450 gram toz esrar ele geçirdi. Minibüs sürücüsü T.E., gözaltına alınırken, koyun ile uyuşturuculara el koyuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

'Koyunlu' kamuflaj'Koyunlu' kamuflaj'Koyunlu' kamuflaj'Koyunlu' kamuflaj

PARTNERKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyorduKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyordu
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheli adliyedeUyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheli adliyede
Oto galericiler sitesinde, park halindeki 8 araç yandıOto galericiler sitesinde, park halindeki 8 araç yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da akılalmaz boşanma davası! Köpek ve papağan yüzünden yuva yıkıldı

İstanbul'da akılalmaz boşanma davası! Köpek ve papağan yüzünden yuva yıkıldı

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.