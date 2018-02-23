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Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında çıkan yangında 8 asker zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 00:04 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında çıkan yangında, 8 asker dumandan zehirlendi.Edinilen bilgiye göre, ilçe jandarma komutanlığının çamaşırhane bölümünde çamaşır makinesinden çıkan yangına müdahale eden 8 asker, dumandan zehirlendi.

Adana’nın Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında çıkan yangında, 8 asker dumandan zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, ilçe jandarma komutanlığının çamaşırhane bölümünde çamaşır makinesinden çıkan yangına müdahale eden 8 asker, dumandan zehirlendi. Dumandan zehirlenen askerler ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi devam eden askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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