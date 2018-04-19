Kozan’da cinayet

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Işıklı Mahallesinde meydana geldi. Muhammet Yıldırım (25) adlı şahıs bahçe içerisinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. İddiaya göre bahçe sahipleri silah sesini duyduktan sonra olayın gerçekleştiği yere gitti. Olay yerine giden bahçe sahipleri Muhammet Yıldırım’ın cansız bedenini görünce hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri cinayetin işlendiği yerde geniş çaplı inceleme başlattı. Yıldırım’ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili olarak bir kişinin jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
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