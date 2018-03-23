Kozan’da erkek cesedi bulundu

Adana’nın Kozan ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Bucak Mahallesi Ağzıbüyük mevkiinde meydana geldi. Ailesi tarafından bir süredir kayıp olarak aranan İbrahim Akgül’e (65) ait olduğu belirlenen ceset vatandaşlar tarafından derenin içerisinde bulundu.

Vatandaşların jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler ve savcılık incelemesinin ardından Akgül’ün cesedi dereden çıkarılarak Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili incelemeyi başlattığı kaydedildi.